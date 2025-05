Bilhete unitário do Metrô Recife será válido até este sábado (31)

Usuários do Metrô Recife podem se cadastrar para obter o novo Cartão Múltiplo em todas as 19 estações da Linha Centro a partir desta sexta (30)

USUÁRIOS DO METRÔ DO RECIFE (NIVALDO FRAN/DP)

O bilhete unitário do Metrô do Recife só será válido até este sábado (31). A partir da segunda (2), sistema de créditos funcionará com o novo Cartão Múltiplo. Os usuários podem se cadastrar gratuitamente para obtê-lo nas 19 estações da Linha Centro a partir desta sexta (30).

Em nota, a CBTU Recife informou que o cadastramento será realizado das 05h às 23h. Desde a quarta-feira (28), as 10 estações da Linha Sul iniciaram o cadastramento dos usuários para o Cartão Múltiplo.

Para quem já utiliza o Cartão VEM, não há alteração.

Com o novo cartão, os usuários poderão realizar recargas até o limite de R$ 600,00, sem prazo de validade para os créditos. O primeiro cartão será disponibilizado gratuitamente, mas eventuais segundas vias terão um custo de R$ 2,00, além do valor da recarga.

O Cartão Múltiplo é de uso exclusivo no Metrô, substituindo completamente o Cartão Unitário. A mudança pretende agilizar o embarque e proporcionar maior comodidade aos passageiros.

O Metrô do Recife é composto por 37 estações e duas linhas: Linha Centro, que se divide nos ramais Camaragibe e Jaboatão, e Linha Sul, que se integra ao sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), que circulam com tração a diesel.