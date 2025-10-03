Adolescente é encontrado baleado e amarrado em estrada secundária de Caruaru, no Agreste de Pernambuco

De acordo com a PCPE, o Adolescente, de 14 anos, havia sido espancado antes de ser baleado duas vezes na cabeça; Ele foi encontrado com vida, foi socorrido e deve ser transferido para o HR, no Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um adolescente, de 14 anos, foi encontrado baleado e amarrado na manhã desta quinta-feira (2), às margens da PE-95, em uma estrada secundária da zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O jovem estava próximo à entrada dos Sem-terra, entre o Sítio Jucá e as comunidades do Sítio Preguiça e Sítio Barbatão.

De acordo com à Polícia Civil, a vítima apresentava marcas de espancamento, estava com as mãos e os pés amarrados e havia sido baleada na cabeça. Os disparos causaram perda de massa encefálica, mas, apesar da gravidade, o adolescente ainda tinha sinais vitais quando foi socorrido para um hospital local. A expectativa é de que seja transferido para o Hospital da Restauração, no Recife.

O caso ganhou ainda mais repercussão porque o adolescente é irmão de José André Rocha Gomes de Lima, conhecido como “Galo Cego”, morto em janeiro deste ano. José André, também menor de idade, foi encontrado dentro de um saco, amarrado e alvejado a tiros em circunstâncias muito semelhantes.

A tentativa de homicídio está sendo investiga pela Delegacia Seccional de Caruaru. Em nota, a PCPE informou que "as diligências seguem até elucidação do crime", destacou.

