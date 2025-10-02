CTTU divulga esquemas especiais de trânsito para eventos da sexta-feira e do fim de semana no Recife

Corrida terá início às 6h30 no domingo (1º) e altera trânsito em diversas vias (Foto: CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas especiais de trânsito em virtude de eventos culturais e esportivos que acontecerão entre a sexta-feira (3) e o domingo (5). As ações têm início na sexta-feira com o cortejo de brincantes Mardi Gras em Recife, que se repete no sábado no Bairro do Recife. Ainda no sábado acontecem duas provas esportivas: Corrida da Guarda Municipal do Recife e a Corrida do SESC. No domingo as corridas da VL Construtora, Eco Run, o Circuito Granado Pink, a Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Caminhada Sim à Vida acontecem no Bairro do Recife e em Boa Viagem.



O evento Mardi Gras em Recife terá início às 18h, na sexta-feira (3), no Marco Zero. O desfile terá concentração na Rua dos Amores e o percurso será pelas ruas do Bom Jesus, Praça do Arsenal e Rua da Guia. As interdições itinerantes terão início às 17h e seguem até as 23h, com bloqueios temporários em ruas como Bom Jesus, Barão Rodrigues Mendes, da Guia e Barbosa Lima Sobrinho. O evento se repete no sábado (4), a partir das 18h, com o mesmo esquema do dia anterior.



Ainda no sábado, a partir das 5h, será realizada a 2ª Corrida da Guarda Municipal do Recife, com largada na Rua dos Palmares. O percurso de 5 km seguirá pela Avenida Mário Melo, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro e Avenida Militar, retornando ao ponto inicial. Já os atletas dos 10 km seguirão também até a Praça Forte do Brum, Avenida Alfredo Lisboa, Ponte Maurício de Nassau e Ponte Buarque de Macedo, voltando pela Rua do Apolo até a chegada. Segundo a organização do evento, a previsão de término da prova é às 7h.



No período da tarde do dia 4, entre 17h e 19h30, acontece o Circuito SESC de Corridas terá largada na Rua do Observatório, com trajetos de 5 km e 10 km que passam por vias centrais como Cais do Apolo, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Cais José Estelita e Viaduto das Cinco Pontas, até o retorno para o local de partida.



O domingo (5) terá a maior concentração de atividades. A Corrida Eco Run, abre as atividades no bairro do Recife, das 6h às 8h, e terá percursos de 5 km e 10 km passando por trechos como Forte do Brum, Rua da Aurora, Praça da República, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida José Estelita. A Corrida VL Construtora terá percurso único de 5km e acontecerá das 7h às 8h30, com largada na Rua da Aurora, passando pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo e Ponte Princesa Isabel, retornando ao ponto de largada na Rua da Aurora.



Ainda pela manhã, o bairro de Boa Viagem receberá dois eventos. A Corrida Circuito Granado Pink, das 5h às 9h30, terá largada no Shopping Recife, com trajeto pela Rua Dom João VI, Ponte Governador Paulo Guerra e Via Mangue. Para viabilizar a corrida, serão implantados desvios na Avenida Herculano Bandeira, Avenida República do Líbano, Rua Barão de Santo Ângelo e ruas de acesso à Avenida Dom João VI.



Já a 6ª Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes ocorrerá entre 6h e 9h, ocupando a Avenida Boa Viagem, no trecho entre o Segundo Jardim e o Parque Dona Lindu. No período da tarde, a partir das 14h30, será realizada a Caminhada Sim à Vida, na Avenida Boa Viagem, entre a Rua Coronel Benedito Chaves e o Terceiro Jardim. Os bloqueios serão itinerantes e desfeitos após a dispersão do público.



Durante todos os eventos, os bloqueios de trânsito serão progressivamente desativados conforme a conclusão das atividades. A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.