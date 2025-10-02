Mulher trans é morta a tiros em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco

Vítima foi morta a tiros. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil está investigando o assassinato de uma mulher transexual de 25 anos em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (2). O crime ocorreu dentro de uma residência na Rua Santa Rosa, no bairro de Santo Antônio.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação no crime. Não há informações de prisão.

Em nota, o Coletivo LGBT+ Jardim de Cores, de Belo Jardim, que integra a Rede LGBT do Interior de Pernambuco, lamentou ocorrido. “Nenhuma vida LGBTQIAPN+ deve ser apagada pela violência e pelo ódio. Exigimos justiça, e que este crime seja apurado com rigor e responsabilidade”, diz o posicionamento da entidade.

