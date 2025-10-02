Mais de 77% das ocorrências do Samu no Grande Recife envolvem sinistros com motos

De janeiro a setembro de 2025, 5.136 ocorrências envolvendo sinistros de trânsito envolvendo moto foram registradas pelo SAMU Metropolitano. Número representa 77% das ocorrências da corporação no ano

Acide tes com motos mobilizam, cada vez mais, atendimentos do Samu no Grande Recife (Sandy James/DP)

Sinistros de trânsito envolvendo motocicletas mobilizam, cada vez mais, as ambulâncias de socorro.



De janeiro a setembro deste ano, 77% das ocorrências registradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tiveram relação com sinistros de trânsito envolvendo motos.

No período, foram contabilizadas 5.136 ocorrências, de acordo com dados divulgados nesta quinta (2),a pedido do Diario.

Diariamente, o Samu registra, em média, 18 ocorrências de sinistros envolvendo motos.

A média deste ano é de 570 ocorrências por mês. O mês com mais ocorrências foi o de setembro, com 569.

Atropelamentos por moto

Ainda segundo os dados do Samu, as ocorrências de atropelamento por moto chegaram a 274 até o fim de setembro. A média é de uma ocorrência por dia em 2025.

Excesso de motos

Em abril deste ano, o número de motos no Estado superou o número de carros de passeio. Atualmente, Pernambuco tem 1.581.491 veículos de duas rodas, em comparação 1.543.886 carros de passeio registrados.

No momento, o número de motos supera a quantidade de carros em 37.605.

Hospitais

Em julho deste ano, o Diario publicou uma matéria para mostrar a relação entre acidentes com motos e os hospitais.

Até o sétimo mês de 2025, a cada dia, uma média de 20 vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas deram entrada nos hospitais públicos do Grande Recife.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde(SES-PE), entre janeiro e julho deste ano, 4.054 vítimas de acidentes de moto foram atendidas nos Hospitais da Restauração (HR), Otávio de Freitas (HOF), Getúlio Vargas (HGV), Miguel Arraes, e Dom Hélder, todos na Região Metropolitana.

Do total de vítimas, 81,60% cometeram infrações de trânsito: quase um terço dos acidentados (30,9%) era formado por condutores sem habilitação, o que corresponde a 1.252 vítimas.

Os dados ainda apontam que 23,30% não usavam capacete de proteção, 17,60% estavam sob efeito de álcool, e 9,80% estavam em excesso de velocidade.

Padrão

Os números revelam um padrão: homens jovens, entre 20 e 29 anos, são os que mais se acidentam com motocicletas. Este ano, foram 1204. Na faixa de homens entre 30 e 39 anos, foram 793 acidentados.

Ao todo, 3.288 homens foram vítimas de acidentes com motocicleta, contra 742 mulheres.