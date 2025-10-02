Adolescente cai da moto e é atropelado por caminhão na BR-101, no Recife
Vítima de 17 anos caiu na pista e foi atingida por caminhão nas imediações do viaduto de Jardim São Paulo
Publicado: 02/10/2025 às 08:09
Fachada do IML (Nivaldo Fran)
Um adolescente, de 17 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na noite desta quarta-feira (1º), na BR-101, próximo ao viaduto de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife. A vítima foi identificada como Caio Alexandrino Gomes de Oliveira Freitas.
Segundo testemunhas, Caio estava como passageiro de uma motocicleta por aplicativo que seguia pela via. Durante o trajeto, o condutor acabou colidindo na traseira de outra moto que teria freado de forma repentina.
Com o impacto, o adolescente caiu na pista e foi atropelado por um caminhão que trafegava no momento. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O corpo de Caio foi periciado no local e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
O Acidente de trânsito foi registrado na Central de Plantões da Capital. A Polícia Civil de Pernambuco informou que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".