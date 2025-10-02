Adolescente cai da moto e é atropelado por caminhão na BR-101, no Recife

Vítima de 17 anos caiu na pista e foi atingida por caminhão nas imediações do viaduto de Jardim São Paulo

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um adolescente, de 17 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na noite desta quarta-feira (1º), na BR-101, próximo ao viaduto de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife. A vítima foi identificada como Caio Alexandrino Gomes de Oliveira Freitas.

Segundo testemunhas, Caio estava como passageiro de uma motocicleta por aplicativo que seguia pela via. Durante o trajeto, o condutor acabou colidindo na traseira de outra moto que teria freado de forma repentina.

Com o impacto, o adolescente caiu na pista e foi atropelado por um caminhão que trafegava no momento. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo de Caio foi periciado no local e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O Acidente de trânsito foi registrado na Central de Plantões da Capital. A Polícia Civil de Pernambuco informou que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".