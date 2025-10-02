Santa Cruz tem dúvida no comando de ataque para a final da Série D contra o Barra-SC

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A grande dúvida no Santa Cruz para a partida decisiva contra o Barra-SC, neste sábado (4), às 16h, na Arena Barra FC, gira em torno de quem vestirá a camisa nove no ataque tricolor. Sem Thiago Galhardo, suspenso após o terceiro cartão amarelo, o técnico Marcelo Cabo ainda não definiu quem assumirá a referência ofensiva no jogo que vale o título.

A ausência do artilheiro — ainda que em má fase, sem marcar há sete jogos — obriga o técnico Marcelo Cabo a repensar a formação ofensiva. O substituto natural, o argentino Ariel Nahuelpán, foi liberado pelo departamento médico. Com apenas quatro jogos disputados e um gol marcado, Ariel soma 69 minutos em campo pelo Tricolor do Arruda, mas surge como a principal opção, caso esteja recuperado totalmente recuperado a tempo da decisão.

Outra alternativa analisada é Renato, atacante de origem que atua pelas pontas, mas que pode ser deslocado para a referência ofensiva. Renato vive bom momento, com gols marcados nas duas últimas partidas, e acumula 534 minutos em campo, com três gols em 12 jogos. Se Renato for escalado como centroavante, abrirá uma vaga na ponta do ataque.

Caso Ariel não reúna condições e Renato seja mantido na sua função original, a vaga de camisa nove pode acabar nas mãos de Pedro Henrique. O atacante entrou no segundo tempo da primeira partida da final, mas ainda não foi titular na temporada. Ele tem oito jogos disputados e nenhum gol marcado.

Na ida, o Santa Cruz perdeu de virada por 2 a 1, diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Pernambuco. Com o resultado, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo regulamentar. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Números das opções para o ataque do Santa Cruz:

Ariel Nahuelpán: 4 jogos; 1 gol; 69 minutos em campo

Renato: 12 jogos; 3 gols; 534 minutos em campo

Pedro Henrique: 8 jogos; 0 gol; 210 minutos em campo



*Números do site Ogool