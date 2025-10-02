Operação cumpre 28 mandados contra organização criminosa e suspende pagamento de emendas parlamentares

Segundo a PCPE, os suspeitos são investigados por corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro

Segundo a PCPE, a investigação foi iniciada em outubro de 2024. (Foto: Divulgação / PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está cumprindo, na manhã desta quinta-feira (02), sete mandados de prisão e 21 mandados de busca de apreensão domiciliar contra uma organização criminosa acusada de corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

Além dos mandados, estão sendo cumpridos ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros e suspensão de pagamento de emendas parlamentares, todos expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

As ações da PCPE estão acontecendo nas cidades de Ipojuca, no Grande Recife; Caruaru e Bezerros, no Agreste de Pernambuco; além de São José da Coroa Grande, Catende e Barreiros, na Mata Sul do estado.

Segundo a PCPE, as investigações, que integram a 62ª Operação de Repressão Qualificada do ano, foram iniciadas em outubro de 2024.

Na execução da operação, denominada "Alvitre”, estão sendo empregados 100 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação está vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), sob a presidência do delegado Ney Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia da 43ª Circunscrição - Porto de Galinhas, unidade integrante da 10ª Delegacia Secional.

Já as investigações foram realizadas em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPE) e assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL).

Ainda segundo a PCPE, os detalhes da operação serão divulgados em momento oportuno.