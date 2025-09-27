Polícia prende em Pernambuco suspeito de chefiar organização criminosa na Bahia

Alvo é acusado de determinar "toques de recolher" e articular extorsões a comerciantes em Salvador-BA

Policiais montaram campana em frente a residência em Petrolina. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil da Bahia cumpriu dois mandados de prisão em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, contra um homem de 40 anos apontado como liderança de grupo criminoso em Salvador-BA. Segundo a polícia, ele foi localizado escondido em uma residência.

O acusado tinha mandados de prisão em aberto por organização criminosa e tráfico de drogas. Ele já respondia por tráfico e roubo de veículos.

"Mesmo foragido e com deficiência física, decorrente de um tiro levado em conflito com outro grupo criminoso, ele mantinha influência sobre o grupo, determinando “toques de recolher”, articulando extorsões contra comerciantes em Cosme de Farias e coordenando a distribuição de drogas no Nordeste de Amaralina", diz a polícia baiana.

Segundo a corporação, as equipes realizaram monitoramento em Petrolina após identificar o endereço utilizado como esconderijo.

"Durante a campana, os policiais visualizaram um homem saindo do imóvel em uma motocicleta, carregando uma mochila. Em seguida, outro indivíduo permaneceu na frente da casa e foi prontamente reconhecido como o alvo da operação", explica.

A operação contou com participação da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Denarc, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e Rondesp Atlântico da Polícia Militar. A ação também teve apoio do Denarc de Petrolina.