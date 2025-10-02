Servidor público estadual ganha feriadão no mês de outubro

Por determinação da governadora Raquel Lyra, o ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual, que seria na terça, 28, foi antecipado para a segunda, 27

Fachada da Secretaria de Administração do governo do estado (DIVULGAÇÃO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)

O calendário do servidor público do estado ganhou um feriadão no mês de outubro. Por determinação da governadora de Pernambuco Raquel Lyra, a secretaria de Administração transferiu o ponto facultativo do dia 28 (terça-feira), quando é comemorado o Dia do Servidor Público Estadual, para o dia 27 (segunda).

"Os servidores do Estado de Pernambuco estão empenhados em prestar os serviços públicos à toda a população com seriedade, transparência e qualidade nas mais diversas áreas, como segurança, educação, saúde e tantas outras. O mês de outubro é marcado pelo Dia do Servidor Público e garantimos que esta data seja celebrada com a valorização do trabalho daqueles que integram o quadro da administração estadual", destacou Raquel Lyra.

Com a decisão, fica a critério do servidor a presença nos órgãos e entidades da administração direta e indireta estadual. Os casos dos serviços essenciais cujo funcionamento seja indispensável, a juízo do chefe do órgão, é a exceção para o ponto facultativo.

