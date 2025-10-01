Polícia prende jovem suspeito de praticar relações com égua em Caetés

O homem de 22 anos foi detido em uma operação após ser denunciado por populares

Homem foi levado para a 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem identificado apenas como José, de 22 anos, foi preso por policiais militares por posse ilegal de arma e crueldade contra animais, na zona rural de Caetés, no Agreste. Ele foi denunciado por moradores por praticar relações contra uma égua.

Ele foi detido em uma operação conjunta da Polícia Militar e confessou possuir armas de fogo na casa de sua avó. Um revólver calibre .38, uma espingarda calibre 28 e 19 munições foram apreendidas.

O caso foi registrado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, como posse ilegal de arma e crueldade contra animais, na zona rural de Caetés. A Polícia Civil informou que, após a aplicação das medidas administrativas, o jovem foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Os crimes de maus-tratos animais são atos de abuso, crueldade, ferimentos ou mutilações contra animais. As punições incluem detenção, multa e proibição de guarda, sendo que em casos de morte do animal, a pena é aumentada.

Já a pena pelo crime de posse irregular de arma de fogo é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

