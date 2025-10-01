Pernambuco registra 17º mês consecutivo de queda nos homicídios e inicia formação de novos bombeiros

Aula inaugural da segunda turma de bombeiros do estado de Pernambuco (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Um balanço divulgado pelo governo de Pernambuco nesta quarta-feira (1º) mostra que setembro de 2025 teve queda no número de homicídios. Dados preliminares da Secretaria de Defesa Social (SDS) apontam que foram registradas 226 Mortes Violentas Intencionais (MVIs) no estado, 35 casos a menos que no mesmo período de 2024, uma queda de 13,4%.

Os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) também tiveram redução, com 2.721 roubos em setembro deste ano contra 3.524 no mesmo mês de 2024, o que representa uma diminuição de 23%.

Até 2026, a expectativa é de que mais de 7 mil novos profissionais ingressem na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e no Corpo de Bombeiros.

Formação de novos bombeiros

Foi realizada nesta quarta-feira, no Teatro Guararapes, em Olinda, a aula inaugural da segunda turma do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. O grupo é formado por 322 alunos, sendo 266 homens e 56 mulheres.

O Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP), última etapa do certame, terá duração de oito meses e carga horária de 1.248 horas/aula, contemplando disciplinas como combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático e terrestre. Após o término, os formandos passarão por estágio de vivência operacional nos grupamentos da Região Metropolitana.

“Realizamos o maior concurso da história do Estado, que vai colocar até o final do primeiro semestre do ano que vem 7 mil novos policiais nas ruas. Essas ações têm garantido resultados concretos, Pernambuco alcançou 17 meses consecutivos de redução nos homicídios”, afirmou a governadora Raquel Lyra no evento.

“É muito bom saber que daqui a sete meses nós teremos mais 322 novos soldados do Corpo de Bombeiros formados com instruções em todas as áreas de atuação”, disse o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho.