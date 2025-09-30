Obras da Compesa com impacto no trânsito vão demorar mais do que o previsto no Recife

Compesa disse que serviços, previstos para acabar nesta terça (30), só serão finalizados no dia 17 de outubro, na Avenida Sul, no bairro de São José. No Pna, trabalhos devem terminar na sexta (3)

Obra da Compesa está sendo feita no bairro de São José (Compesa/Divulgação)

As obras de recuperação das placas de concreto da Avenida Sul, no bairro de São José na área central do Recife, vão demorar mais do que o previsto, segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Por meio de nota, a empresa disse que os serviços, previstos para acabar nesta terça (30), só serão finalizados no dia 17 de outubro.

Segundo a Compesa, os serviços de recuperação do pavimento começaram após a implantação de 904 metros de tubulações da rede de esgoto.

“A prorrogação se deve à necessidade de reforço estrutural em algumas placas já instaladas e ao tempo de cura do concreto, etapa essencial para a durabilidade do pavimento”, disse a companhia.

Onde são as obras

As obras estão sendo feitas na faixa exclusiva de ônibus nos seguintes trechos: em frente ao Grande Oriente de Pernambuco (nº 1800), entre as Ruas Itapira (nº 1500) até a Rua Carlos Coelho Leal Valente (nº 1450B) e no trecho entre as ruas Carlos Coelho Leal V alente (nº 1450B) até a Rua Brito (nº 1344).

Para viabilizar os trabalhos, foi implantado um desvio pela faixa de trânsito misto, devidamente sinalizado.

A recomendação é que motoristas redobrem a atenção e sigam a orientação no local.



Pina



A Compesa informou também que realiza “ajustes” nas obras de saneamento no Pina, na Zona Sul do Recife.



A intervenção, executada na altura do cruzamento com a Rua Pereira da Costa, teve o prazo de conclusão estendido para a sexta-feira (3).

As atividades, de início programadas para o assentamento de um trecho de tubulação que atravessaria as pistas leste e oeste da via, foram concluídas neste fim de semana apenas no lado leste da avenida.

Com a finalização dessa etapa, foi iniciada uma nova fase da obra, essencial para o funcionamento do sistema. O trecho da travessia, no lado oeste, será realizado posteriormente.



Os operários, disse a empresa, atuam agora na construção de um poço de visita (local por onde são realizas as inspeções de rede), localizado no cruzamento com a Rua Pereira da Costa.

“A estrutura é robusta e com profundidade de quase 4 metros, o que requer equipamentos de proteção, como blindados e escoramento, para a segurança dos trabalhadores”, observou a nota da Compesa.



Por esse motivo, serão interditadas duas faixas da pista leste Av. Domingos Ferreira durante o dia. Já no turno noturno, será necessário interditar completamente o trecho da via, o que provocará uma alteração no fluxo de trânsito na região. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e utilizar as faixas do lado oeste, respeitando o sentido de fluxo.



Na Rua Pereira da Costa, onde também está em andamento uma outra frente de obra, o prazo de conclusão das atividades não sofreu alteração. As equipes continuam trabalhando no local para o recapeamento asfáltico da via, que é a etapa final do serviço, também com a expectativa de concluir o trecho até a próxima sexta-feira (3).