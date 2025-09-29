Compesa implanta sistema de R$ 3,6 milhões para bombear água para municípios do Sertão

Intervenção é feita na Barragem Góis, em Sertânia, e deve evitar falta d’água durante manutenção no canal da Transposição do Rio São Francisco

Compesa realiza intervenção na Barragem Góis (Foto: Compesa)

A Compesa está implantando um sistema flutuante de bombeamento na Barragem Góis, em Sertânia, para garantir o abastecimento de água em municípios que dependem do Eixo Leste da Transposição do São Francisco. O custo da obra é de R$ 3,6 milhões.

A obra também visa evitar o desabastecimento especialmente durante a manutenção programada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no Ramal do Agreste, que poderá ter 80 dias de duração. A intervenção do governo federal ainda não possui data definida.

O novo sistema permitirá a captação de até 3 mil litros de água por segundo para a Adutora do Agreste, garantindo o fornecimento de água para cidades como Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Caetano, Caruaru, Fazenda Nova e Barra de Farias (Brejo da Madre de Deus). A conclusão da obra está prevista para outubro.

A iniciativa foi planejada após o governo federal sinalizar a proximidade de uma nova manutenção no canal da Transposição, o que comprometeria o abastecimento e ampliaria em até três vezes os intervalos do calendário de distribuição de água nas cidades atendidas pela Adutora do Agreste.