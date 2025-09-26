Obra da Compesa interdita trecho da Domingos Ferreira, na zona Sul do Recife, a partir desta sexta (26) à noite

A obra consiste no assentamento de um trecho de tubulação que vai atravessar as pistas leste e oeste da via

Interdição do trecho da Domingos Ferreira começa nesta sexta e vai até o domingo à noite (Hans Von Manteuffel/Divulgação Compesa)

O trânsito da zona sul do Recife será impactado neste final de semana. Das 22h desta sexta-feira (26), até a noite do domingo (28), o trecho da Avenida Domingos Ferreira, no cruzamento com a Rua Pereira da Costa, no bairro do Pina, será interditado pela Compesa para realização de nova etapa da obra de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife.

A intervenção consiste no assentamento de um trecho de tubulação que vai atravessar as pistas leste e oeste da via. No local, serão assentados 18 metros de tubulação, com diâmetro de 200 milímetros e profundidade de 3,6 metros.

Conforme o cronograma, a execução será dividida em duas etapas. A primeira acontece na pista leste, entre a noite desta sexta-feira (26) e o sábado (27). Já a segunda etapa será realizada na pista oeste, começando na noite do sábado (27) e seguindo até o domingo (28).



As equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, vão trabalhar em regime de turno integral, durante o dia e à noite, para garantir a finalização dentro do prazo.

Durante a intervenção, o trecho da via ficará totalmente interditado, gerando alterações no tráfego. A orientação é que motoristas fiquem atentos à sinalização e respeitem os desvios definidos.