Bebidas com metanol: números em garrafas são chave para detectar fraude

Diante do alerta nacional para possíveis intoxicações de mortes provocadas pela ingestão de metanol em bebidas alcoólicas, a Vigilância Sanitária de Pernambuco fez, nesta quarta (1º), um alerta aos consumidores: é preciso checar a procedência do produto antes de comprar.



Em São Paulo, são investigadas seis mortes. Em Pernambuco, a apuração aponta para três casos, com dois óbitos, no Agreste.

Em entrevista à GloboNews, a presidente da Apevisa, Karla Baêta, explicou que as garrafas de bebidas alcoólicas têm selo que comprovam o registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).



Por isso, antes de comprar qualquer bebida, o consumidor deve checar as informações que estão nos rótulos e nesse selo.

“As garrafas registradas têm informações e uma sequência com 13 números. Caso não exista essa sequência, pode ser um sinal de fraude, mesmo que não seja por metanol. Pode existir fraude que comprometa a saúde pública”, observou.



Além disso, Baêta afirmou que é preciso comprar esses produtos em estabelecimentos em que seja possível obter rotas fiscais e saber a procedência.

Na investigação em Pernambuco, um ponto de partida é justamente a compra de uma garrafa de uísque em um caminhão, numa festa no Agreste. Pessoas que consumiram a bebida foram internadas e uma delas morreu, em Lajedo.



Ainda nesta quarta, a Apevisa deve publicar uma nota técnica com orientações para os consumidores que vivem em Pernambuco.



A meta é deixar mais claro para as pessoas o que fazer para denunciar possíveis fraudes em bebidas e o que fazer em caso de suspeita de contaminação.