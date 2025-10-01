Suposta vítima de intoxicação por metanol em PE comprou uísque em caminhão, diz polícia

Informação foi revelada na manhã desta quarta-feira (1º) em entrevista coletiva na Secretaria Estadual de Saúde (SES)

Delegado de Lajedo, Cledinaldo Orico, e diretora da Apevisa, Karla Baêta, trouxeram novas informações para os casos de intoxicação (MARÍLIA PARENTE/DP)

Conforme a Polícia Civil, os casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados no Agreste de Pernambuco aconteceram depois que uma das vítimas teria comprado uísque em um caminhão. O comprador e seus amigos teriam consumido a bebida em um festival de rock realizado no final de setembro, em Lajedo.

"Não acredito que ele sabia que estava em risco, tanto que consumiu a bebida. Pode ter sido atraído pelo preço mais em conta. Por enquanto não podemos informar a quantidade de garrafas, para não comprometer as investigações", afirma o delegado de Lajedo, Cledinaldo Orico.

Após a morte do comprador da bebida, sua esposa procurou a delegacia da cidade, onde deixou uma das garrafas adquiridas pelo marido.

"Por enquanto, temos apenas a suspeita de intoxicação por metanol, mas ainda aguardamos resultado da perícia. Também não sabemos se os casos têm conexão com os casos investigados em São Paulo", acrescenta o delegado.

Na delegacia, a viúva informou a polícia acerca de outra pessoa que teria sido intoxicada após consumir a bebida, mas os estados segue trabalhando com três casos suspeitos e dois possíveis óbitos causados por intoxicação por metanol.

As informações foram reveladas em coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Saúde de Pernambuco, nesta quarta-feira (1), que também contou com a presença da diretora da Apevisa, Carla Baêta.

"Recomendamos que a população consuma bebidas de procedência confiável. Não aceitem bebidas com lacre violado, alerta Carla.