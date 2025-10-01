Investigação sobre metanol: dois homens intoxicados no Agreste eram parentes

Os homens foram identificados como Jonas da Silva Filho, de idade não informada, e os cunhados Marcelo dos Santos Calado, de 32, e Celso da Silva de 43 anos

Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru (Foto: SES-PE)

Dois dos três possíveis intoxicados com metanol, ingerido por meio de bebidas alcoólicas, são parentes.

Moradores de Lajedo, no Agreste, os três pacientes deram entrada no Hospital Municipal Maria da Penha, apresentando sintomas que indicam uma possível intoxicação por metanol. Dois morreram e um sobreviveu.



Eles foram identificados como Jonas da Silva Filho, de idade não informada, e os cunhados Marcelo dos Santos Calado, de 32, e Celso da Silva de 43 anos.



De acordo com a prefeitura de Lajedo, Jonas deu entrada no hospital municipal relatando dificuldades para enxergar, náuseas, pressão alta e taquicardia.

Ele morreu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Ainda segundo a administração municipal, Marcelo apresentava um quadro de vômitos, náuseas e visão turva.

Ele chegou ao Mestre Vitalino no dia 4 de setembro e teve alta no dia 23. De acordo com o hospital, ele apresentou uma melhora parcial da visão.

Celso deu entrada no Mestre Vitalino no dia 2 de setembro. O homem apresentava desconforto respiratório, dificuldades de enxergar, pressão alta e taquicardia. Após a internação, ele morreu seis dias depois, em 9 de setembro.



Segundo o HMV, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (Ceatox) foi informado em 2 de setembro sobre os casos dos pacientes atendidos na unidade.