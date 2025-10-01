Homem é encontrado morto em córrego em Jaboatão dos Guararapes

O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (1º), em um córrego na Rua São Pedro, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes; uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate

O corpo de um homem, de 47 anos, foi encontrado boiando em um córrego na Rua São Pedro, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (1º).

Testemunhas relataram que, ao atravessar uma ponte sobre o córrego, avistaram a vítima na água e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Por volta das 07h15, uma equipe de mergulho foi enviada ao local, fez a retirada do corpo e deixou aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco.

De acordo com informações de moradores, o homem era conhecido na comunidade e havia sido visto pela última vez por volta das 22h da noite anterior, quando saiu de um bar.

A Polícia Militar informou que o corpo não apresentava marcas de agressão. A vítima tinha um corte na cabeça, provavelmente provocado por uma queda. Com ele foi encontrada uma bolsa contendo bebida alcoólica.

Após perícia no local, o corpo será recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou no dia 1º de outubro, por meio da Delegacia da 20ª Circunscrição, a ocorrência de morte a esclarecer sem indício de crime.

"A vítima, homem de 47 anos, foi encontrada sem vida dentro de um rio no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", acrescentou.