Intoxicação por metanol: três possíveis casos e duas mortes são investigados em Pernambuco

Vítimas são moradoras dos municípios de Lajedo e João Alfredo e estavam no Hospital Mestre Vitalino

Dois homens morreram no Agreste de Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os casos estão sendo investigados pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa). As vítimas estavam internadas no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para onde também foi encaminhado um terceiro paciente, que sobreviveu, mas perdeu a visão nos dois olhos.

Os três homens são residentes dos municípios de Lajedo e João Alfredo. As mortes ocorreram após quadro clínico compatível com envenenamento por metanol, substância inflamável, tóxica e de difícil identificação, apenas destinada à indústria, mas que tem sido usado para adulterar bebidas. O Instituto de Medicina Legal (IML) ficará responsável por confirmar a causa por meio de exames.



Autoridades estaduais de saúde iniciaram investigações e fiscalizações em distribuidoras de bebidas para apurar a origem da contaminação. A recomendação é que as vigilâncias municipais intensifiquem as vistorias, coletem amostras suspeitas e, se necessário, interditem lotes adulterados.



Os sintomas iniciais podem ser confundidos com os da ingestão de álcool comum e incluem náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. No entanto, entre seis e 24 horas após o consumo, surgem sinais graves como visão turva, cegueira, convulsões e coma.



A Apevisa emitiu uma nota destacando que “orienta a busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem, além da capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves”. A Agência ainda reforçou a importância de verificar os sinais de adulteração e que é “essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado”.



Casos têm crescido no Brasil



Nas últimas semanas, o estado de São Paulo teve um surto de intoxicações por metanol associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Já foram confirmadas pelo menos seis intoxicações por metanol desde junho, com duas mortes confirmadas até 27 de setembro, uma na capital paulista e outra em São Bernardo do Campo, no ABC. Há dez casos em investigação na capital paulista, com suspeita de contaminação por bebida alcoólica adulterada.



O metanol (álcool metílico) é uma substância química tóxica, usada industrialmente como solvente, matéria-prima de combustíveis, tintas, plásticos, entre outros. Ele não é seguro para consumo humano, pois seu metabolismo gera compostos que atacam o sistema nervoso central, podendo causar cegueira, falência orgânica e morte, mesmo em doses relativamente pequenas.