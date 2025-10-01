Ao vivo: Pernambuco detalha investigação de casos de suspeitos de intoxicação por metanol
Estado investiga três possíveis ocorrências de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, sendo duas mortes
Publicado: 01/10/2025 às 11:13
Coletiva de imprensa sobre casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco (Reprodução de vídeo)
A Secretaria de Defesa Social, por meio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), e a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), concedem, nesta quarta-feira (1º), coletiva de imprensa a respeito dos casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol. O Estado investiga três possíveis ocorrências, sendo duas mortes.
A diretora da Apevisa, Karla Baêta, e o delegado titular da Delegacia de Lajedo, Cledinaldo Orico, irão falar sobre as investigações que estão sendo realizadas por cada órgão para identificar todos os casos e reforçar os cuidados para evitar mais vítimas.
Acompanhe ao vivo