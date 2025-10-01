Ao vivo: Pernambuco detalha investigação de casos de suspeitos de intoxicação por metanol

Estado investiga três possíveis ocorrências de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, sendo duas mortes

Coletiva de imprensa sobre casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco (Reprodução de vídeo)

A Secretaria de Defesa Social, por meio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), e a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), concedem, nesta quarta-feira (1º), coletiva de imprensa a respeito dos casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol. O Estado investiga três possíveis ocorrências, sendo duas mortes.

A diretora da Apevisa, Karla Baêta, e o delegado titular da Delegacia de Lajedo, Cledinaldo Orico, irão falar sobre as investigações que estão sendo realizadas por cada órgão para identificar todos os casos e reforçar os cuidados para evitar mais vítimas.

Acompanhe ao vivo