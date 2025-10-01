Saiba quais sintomas de intoxicação por metanol e cuidados que precisam ser tomados, segundo Apevisa

Duas pessoas morreram e uma terceira perdeu a visão com possível intoxicação por metanol no Agreste de Pernambuco. Apevisa investiga os casos

A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) informou, noite desta segunda-feira (30), que investiga a possibilidade de duas pessoas terem morrido devido à intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, no Agreste do estado. Em nota, o órgão alerta para os sintomas apresentados e os cuidados que a população precisa tomar.

Segundo a Apevisa, os sintomas iniciais de intoxicação podem ser confundidos com os da ingestão de bebidas alcoólicas sem adulteração, como náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. No entanto, entre 6h e 24h após o consumo, podem surgir sinais mais graves, como visão turva, fotofobia, cegueira, convulsões e até coma.

A nota reforça ainda a importância de verificar os sinais de adulteração, que é “essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado”.



A Agência destaca que “orienta a busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem, além da capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves”.

Terceiro caso

As duas pessoas que morreram com suspeita de intoxicação por metanol estavam internadas no Hospital Mestre Vitalino de Caruaru, para onde também foi encaminhado um terceiro possível caso, que não chegou a falecer, mas perdeu a visão nos dois olhos.

Os três homens são residentes dos municípios de Lajedo e João Alfredo. As mortes ocorreram após quadro clínico compatível com envenenamento por metanol, substância inflamável, tóxica e de difícil identificação, apenas destinada à indústria, mas que tem sido usado para adulterar bebidas.