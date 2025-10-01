Recife teve maior acúmulo de chuva nas últimas 24h em Pernambuco, segundo a Apac

A cidade apresentou um acumulado de 48.1 mm nas últimas 24 horas; previsão aponta mais pancadas de chuvas, na manhã desta quarta-feira (1), na Região Metropolitana do Recife e Mata Sul

Ao decorrer do dia o tempo estará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou na manhã desta quarta-feira (º1), por volta das 6h26, os maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas no estado. O levantamento mostra que o Recife foi a cidade mais atingida, com 48,1 milímetros de precipitação.

Na sequência aparecem São Lourenço da Mata, com 47,8 mm, Jaboatão dos Guararapes, com 43,6 mm, Camaragibe, com 41,8 mm, e Olinda, que registrou 37,8 mm. Todas essas cidades estão localizadas na Região Metropolitana do Recife, que concentra os maiores volumes no período.

Segundo a Apac, a previsão para esta manhã é de pancadas de chuva de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul.

O órgão alerta que, mesmo em volumes considerados dentro da normalidade, a combinação entre chuva e áreas de risco pode aumentar as chances de deslizamentos e alagamentos.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção. Em caso de emergência, a recomendação é acionar os números de atendimento do órgão municipal.

