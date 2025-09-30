Apac emite alerta de chuva para duas regiões de Pernambuco

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta terça-feira (30), um alerta de chuva para a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul do Estado.

A previsão da Apac indica pancadas de chuva com intensidade moderada na noite desta terça e na madrugada e manhã de quarta-feira (1).

“Na região do Agreste também tem previsão de chuva, mas com intensidade de fraca a moderada”, disse a agência.