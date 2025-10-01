Carro pega fogo na PE-015, em Olinda (Reprodução/redes sociais)

Na manhã desta quarta-feira (1º), um carro foi tomado pelas chamas na rodovia PE-015, nas proximidades do Quartel do Exército do Sétimo Grupo de Artilharia de Campanha (7º/RO), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Não houve feridos.



Imagens feitas por populares mostram o veículo parado no acostamento, com o fogo consumindo toda a parte frontal. Nas gravações também é possível ver as portas abertas e uma densa cortina de fumaça se espalhando pela via.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local para controlar as chamas. Apesar do susto, não houve registro de feridos.