Criança de 5 anos sobrevive a acidente de carro em Garanhuns; casal morre
O acidente aconteceu na BR-424, na Curva da Laranjeira, no sábado (27)
Publicado: 29/09/2025 às 16:15
O acidnete deixou um casal morto e uma criança ferida (Foto: Reprodução)
Uma criança de 5 anos de idade sobreviveu a um acidente de carro na BR-424, na Curva da Laranjeira, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no sábado (27) e um casal, identificado como Jobson e Priscila, foi encontrado nesta segunda-feira (29) sem vida dentro do veículo.
Os três estavam desaparecidos desde o dia do acidente e foram encontrados por populares, que acionaram o 9º Batalhão da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu.
A criança foi encontrada fora do carro, com escoriações e desorientada. O menino recebeu os primeiros socorros e foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, onde teria dado entrada na ala vermelha.
Os corpos de Jobson e Priscila foram removidos das ferragens e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.