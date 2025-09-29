Idosa atropelada por BRT no Recife morre quatro dias após acidente

Maria do Socorro estava no Hospital da restauração aguardando uma vaga na UTI

O acidente aconteceu no erminal Integrado Pelópidas Silveira, na rodovia PE-15 (Foto: Reprodução)

A idosa atropelada na última quinta-feira (25) por um BRT no Terminal Integrado Pelópidas Silveira, na rodovia PE-15, em Paulista, morreu nesta segunda-feira (29) no Hospital da Restauração (HR), no Recife. Maria do Socorro Ferreira Ramos, de 63 anos, estava na unidade de saúde há quatro dias aguardando uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com familiares da vítima, Maria do Socorro sofreu um traumatismo craniano e múltiplas fraturas no rosto. O acidente aconteceu quando ela tentava atravessar pela entrada do terminal e acabou sendo atingida pelo veículo, que fazia a linha 1062-TI Abreu e Lima (PCR) (Parador).

Maria do Socorro chegou a receber o atendimento de uma equipe do Samu antes de ser levada para o HR.

No dia do acidente, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) destacou que a área onde a vítima foi atingida é restrita para veículos, sendo proibida a passagem de pedestres, e que estava apurando as circunstâncias do acidente.