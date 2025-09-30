Egape oferece mais de 6 mil vagas gratuitas em cursos durante o mês de outubro

As inscrições podem ser feitas pelo site da Egape. Aulas estão previstas para iniciarem nesta quarta-feira (1º), no formato EaD, e na próxima segunda-feira (06) de forma presencial

As formações estão disponíveis para população em geral, além de servidores estaduais e municipais (Foto: Divulgação / Egape)

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) está oferecendo 6.562 vagas para 45 cursos gratuitos durante o mês de outubro.

As formações estão disponíveis nas modalidades Educação a Distância (EaD), com aulas previstas para começar nesta quarta (1º), e presencial, com início na próxima segunda (06).

As inscrições podem ser feitas pelo site da Egape. As formações estão disponíveis para população em geral, além de servidores estaduais e municipais, incluindo empregados públicos, ocupantes de cargos comissionados e prestadores de serviço.



A população em geral poderá se inscrever nos cursos EaD autoinstrucionais como: Comunicação Assertiva, Edição e Processamento de Imagens, Nova Lei de Licitações: Aspectos Introdutórios e Principais Mudanças, Sistema PE-Integrado – Contratos, entre outros.

Já para os servidores estaduais e municipais serão disponibilizados 33 cursos no formato EaD, que totalizam 5.750 vagas.

Entre as capacitações na modalidade EaD ao vivo, destaca-se, segundo a Egape, o curso “Introdução à Segurança da Informação Corporativa”.

Na formação, os participantes irão aprender modalidades de planejamento de segurança da informação; compreender os conceitos e abordagens de governança de segurança, gestão de riscos e políticas de segurança, além de temas como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Entre as capacitações EaD com tutoria, a ênfase, segundo a Egape, vai para a formação “Sistema PE-Integrado – Patrimônio Móvel”, que apresentará aos alunos as diretrizes gerais para a gestão de Patrimônio de Bens Móveis das Unidades Setoriais de Patrimônio e como utilizar de forma segura e eficiente o Sistema PE-Integrado.

Na modalidade presencial, serão ofertadas 12 formações, com destaque para o novo curso “Letramento Digital – Descomplicando o Mundo Digital para a Vida e o Trabalho”.

Os participantes da capacitação serão orientados a utilizar, de forma eficiente e segura, as principais ferramentas e recursos digitais.

A disciplina também mostrará como reconhecer e prevenir ameaças cibernéticas, incluindo fake news e conteúdos gerados por inteligência artificial (IA), além de introduzir as redes sociais, navegação segura, ferramentas de edição básica (texto, imagens e planilhas) e prevenção de golpes online, entre outros temas.

“O curso ‘Letramento Digital – Descomplicando o Mundo Digital para a Vida e o Trabalho’ não é só sobre dominar ferramentas, é sobre mudar nossa mentalidade. Um servidor capacitado digitalmente é a peça-chave para um serviço público mais ágil, desburocratizado e focado no cidadão”, destacou o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

