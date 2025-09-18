Prefeitura do Recife abre vagas para jovens em curso gratuito de arte, tecnologia e empreendedorismo

Curso é voltado ao público jovem, e terá início no dia 29 deste mês, no Desenvolve Recife Sul, em Boa Viagem. A oficina de Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo acontece em parceria com o Instituto MeMaker

A Prefeitura do Recife abriu 20 vagas gratuitas para a oficina de Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo para pessoas de 16 a 20 anos. O projeto ocorre em parceria entre a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissiona (STQP), e o Instituto MeMaker.

As aulas ocorrem de 29 de setembro a 29 de outubro, no Desenvolve Recife Sul, em Boa Viagem. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26, dentro da plataforma GO Recife, que pode ser acessada pelo Conecta Recife ou pelo site https://gorecife.recife.pe.gov.br/.

Outras turmas futuras estão programadas, com aulas previstas para ocorrer nos meses de novembro e dezembro deste ano, segundo a gestão municipal.

Metodologia

De acordo com a Prefeitura do Recife, todas as oficinas aplicam a metodologia desenvolvida pelo Instituto, reconhecida por integrar expressões artísticas, criatividade e tecnologia em atividades práticas (hands-on), com projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nas áreas de meio ambiente, justiça climática e inclusão social.

Isabella de Roldão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP), ressalta a importância da colaboração. “Contar com parcerias, como a que temos com o Instituto MeMaker, é essencial para conseguirmos qualificar ainda mais pessoas na nossa cidade. Integrar arte e tecnologia para promover inclusão social com responsabilidade ambiental é algo que nos move. Esperamos impactar e fazer a diferença na vida de quem acreditar nesse projeto conjunto", afirma.