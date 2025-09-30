Com criança nos braços, mulher é esfaqueada pelo companheiro; filho adolescente também ficou ferido

Crime aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife; Agressor fugiu do local após o crime

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher e o filho, um garoto de 14 anos, foram esfaqueados pelo ex-companheiro dela, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo informações relatadas por familiares, no momento da agressão, a vítima, de 43 anos, estava com a filha de 2 anos nos braços.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota, a corporação disse que registrou o fato como tentativa de feminicídio e lesão corporal, na segunda (29), em Jardim Piedade.

“Uma mulher de 43 anos e seu filho, um adolescente de 14 anos, foram feridos por arma branca por um homem de idade não informada, companheiro da mulher, que fugiu depois do ocorrido. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, informou.

Uma parente da mulher disse a emissoras de TV que a vítima conheceu o companheiro pela internet, há cinco anos. Os dois foram morar no Agreste pernambucano e depois passaram a viver em Jaboatão.

A parente da vítima disse, ainda, que o homem fugiu após esfaquear mãe e filho e deixou a casa toda revirada. Contou também que ele passou a rondar a casa e tentou invadir o imóvel em quatro ocasiões, após o crime.

Há informações de que o mesmo homem teria tentado a estuprar a filha mais velha da companheira, na época com 17 anos. A mulher segue internada e o adolescente teve alta hospitalar.