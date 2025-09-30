Jovem é morto com 15 tiros em Campo Grande, na Zona Norte do Recife

Segundo testemunhas, homens armados efetuaram pelo menos 30 disparos contra a vítima, sendo que 15 o atingiram

Um jovem de 23 anos, identificado como Wesley Gabriel de Santana Ramos, foi assassinado na noite de domingo (29) com 15 tiros na Estrada de Belém, ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora do Bom Parto, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

De acordo com testemunhas, homens armados surpreenderam a vítima no local e efetuaram mais de 30 disparos. Pelo menos 15 tiros atingiram Gabriel, que ainda tentou correr, mas acabou sendo alcançado e morto.

Durante a perícia, foram encontradas drogas com a vítima. Wesley Gabriel morava no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, e deixou dois filhos pequenos.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou em nota.