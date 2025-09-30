Homem é morto a tiros por ex-companheiro da namorada no Agreste de Pernambuco

O crime ocorreu na noite do domingo (28), no Sítio de Serra das Vacas, zona rural de Paranatama, no Agreste de Pernambuco; segundo a PCPE, o suspeito foi identificado e segue sendo procurado

Um homem identificado como Gilmar dos Santos Silva, de 34 anos, foi baleado na noite de domingo (28), no Sítio Serra das Vacas, zona rural de Paranatama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma disputa envolvendo relacionamento amoroso.

Gilmar foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo ex-companheiro de sua atual namorada.

A vítima chegou a ser socorrida por populares para um hospital local e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (29).

Segundo a PCPE, o suspeito já foi identificado e está sendo procurado. As investigações apontam que o assassinato foi motivado por ciúmes e desavenças pessoais.

O corpo de Gilmar foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia do Espinheiro. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.