Homem é flagrado furtando peixes em fonte de funerária no Recife

Homem furta peixes em funerária no Recife. Crime aconteceu por volta das 5h (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um homem ainda não identificado foi flagrado furtando peixes ornamentais na fonte da funerária Casa Real, localizada em Santo Amaro, no Centro do Recife. O caso aconteceu por volta das 5h de domingo (28), quando o funcionário de plantão havia saído. O caso foi registrado por uma câmera de segurança.

Na gravação é possível ver quando o suspeito se aproxima da fonte com dois sacos pretos e um galão de água, onde os peixes foram colocados. A ação dura cerca de um minuto e logo em seguida o homem sai com os animais.

“Como de costume, todos os dias, uma das funcionárias chegava pela manhã e colocava a comida dos peixes. Ontem, quando ela foi colocar a comida deles, se deu conta que estava faltando a maioria. Daí chamamos uma pessoa que faz o monitoramento da câmera e pedimos para ver as imagens”, relata uma funcionária que prefere não se identificar.

De acordo com ela, o estabelecimento mantinha 13 peixes, dos quais dez foram levados pelo criminoso. Os animais eram da espécie Kinguio, mais conhecidos como peixe-japonês ou peixe-dourado. Ainda segundo a trabalhadora do local, juntos, os peixes furtados estão avaliados em R$ 400.

Ligações clandestinas provocaram choque em pai e filho em Porto de Galinhas, diz inquérito

Atendado em Petrolina termina com um homem morto e companheira ferida

Quadrilha suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação com 17 mandados Veja também:

“Não são peixes tão pequenos, pois eles chegam a medir um palmo. Compramos eles ainda pequenos. Essa é a primeira vez que a funerária foi alvo de um crime assim e já registramos um boletim de ocorrência”, pontua a funcionária.