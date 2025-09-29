Metrô do Recife terá operação normal no dia do Concurso Nacional Unificado

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o metrô do Recife vai operar normalmente no próximo domingo (5), dia de aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU). As Linhas Centro e Sul funcionarão das 5h às 23h, no horário habitual, para garantir maior comodidade e acessibilidade aos candidatos que irão se deslocar para os locais de exame.

O CNU, conhecido como o “Enem dos concursos”, vai selecionar servidores para diversos órgãos da administração pública federal. Em todo o Brasil, mais de 2,6 milhões de pessoas se inscreveram para disputar mais de 6 mil vagas distribuídas em 21 ministérios e autarquias.

Em Pernambuco, mais de 38 mil candidatos estão confirmados para a prova.

Segundo a CBTU, a manutenção da operação integral do sistema no dia do concurso busca evitar transtornos e facilitar o acesso de quem depende do transporte público para chegar aos locais de prova.