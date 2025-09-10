Quadrilha suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação com 17 mandados

Operação chamada "Fachada do Crime" cumpre mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de bens em Igarassu, Paulista, Recife, Limoeiro e em Guajará Mirim, em Rondônia

Quadrilha suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro e alvo de operação com 17 mandados (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco realizou, na manhã desta quarta-feira (10), a 53ª Operação de Repressão Qualificada do ano, batizada de “Fachada do Crime”. A ação tem como foco desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, após três anos de investigações.

De acordo com a Polícia, as apurações começaram em março de 2022. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão, 13 de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, no Grande Recife e cumpridas nos munícipios de Igarassu, Paulista, Recife, Limoeiro e em Guajará Mirim, em Rondônia.

Durante a operação foram integrados 70 profissionais, incluindo delegados, agentes e escrivães, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD). A ação também contou com a participação do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária (GISO/SEAP-PE) e da Polícia Civil do Estado de Rondônia.