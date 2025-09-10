Atendado em Petrolina termina com um homem morto e companheira ferida

Vítimas estavam dentro de casa quando foram surpreendidas por criminosos armados; o caso é investigado pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Um homem foi morto e a companheira ficou ferida após uma tentativa de homicídio no Residencial Vivendas II, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na madrugada de terça-feira (9). O crime aconteceu dentro da residência do casal. De acordo com a Polícia, Alessandro Rodrigues dos Santos, de 44 anos, morreu no local.

Testemunhas relataram que as vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas pelos criminosos. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e, ao chegar no local, confirmou o óbito do homem, que apresentava perfurações de arma de fogo nas costas e na cabeça. A companheira dele, de 43 anos, também foi atingida, mas conseguiu ser socorrida para o Hospital de Traumas do município.

O Instituto de Criminalística realizou a perícia no local, e o corpo de Alessandro foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que as ocorrências de homicídio consumado e tentativa de homicídio estão sendo investigadas pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, declarou em nota.