Camaragibe lança programa para combater sinistros de motos diante da sobrecarga na saúde pública

Número de motos em Pernambuco já ultrapassa o de carros (Foto: Adelmo Lucen/DP)

Entre janeiro e 18 de setembro de 2025, os hospitais sentinelas da rede estadual de Pernambuco já registraram 28.542 atendimentos a vítimas de sinistros de moto. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e mostram a gravidade do problema no estado. Como medida de agilizar o atendimento e evitar mortes no trânsito, Camaragibe, no Grande Recife, lança nesta segunda-feira (22) o programa Motociclista Seguro.

A iniciativa oferece de forma gratuita aos motociclistas da cidade uma tecnologia onde eles vão receber adesivos para a moto e o capacete, além de uma pulseira, com o QR CODE, que poderá salvar sua vida em caso de acidente.

Na primeira etapa, 125 mototaxistas do município receberão uma pulseira, que possui um QR Code contendo informações essenciais do condutor. Entre os dados armazenados estão o nome completo, foto, data de nascimento, tipo sanguíneo, convênio médico (particular ou SUS), além de indicações sobre alergias, doenças pré-existentes, deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e observações clínicas gerais.

O código também traz o contato de um responsável, com nome e foto, além dos números de emergência, como Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) e Guarda Municipal (153), e um link direto para o aplicativo WhatsApp. Segundo a organização, esses dados podem ser determinantes para salvar vidas em situações de risco.

De acordo com o secretário-executivo de Trânsito e Mobilidade da cidade, Josemir Rufino, explica que o processo para criar o programa durou 60 dias e partiu da necessidade de ampliar a segurança dos motociclistas no trânsito.

“A gente espera que, através dessa conscientização e do aplicativo, os motociclistas tenham um pouco mais de segurança e cautela. Também teremos números reais e saberemos onde o sinistro aconteceu, permitindo o fortalecimento do serviço de saúde não só do município, mas do estado”, pontua.

O gestor da pasta ainda destaca que o programa deve ajudar a desafogar o sistema de saúde, entre eles o Centro de Reabilitação da cidade. “Nós temos um centro de reabilitação aqui no município. Esse centro é superlotado e quase 60% das pessoas atendidas lá são motociclistas. Então, essa iniciativa vem para desafogar o sistema, trazer mais conscientização, mais segurança e também inovação. À medida que formos avançando, vamos aprimorar a sistemática e o software, para que ele nos forneça ainda mais informações futuramente”, complementa.

O aplicativo é desenvolvimento pela iProtech Tecnologia, que será responsável por coletar as informações e repassar para a gestão municipal. O fundador da empresa, Pedro Formiga, detalha que o processo de cadastro dura menos de 3 minutos.

“É um aplicativo que a pessoa baixa no celular e faz o cadastro, informando os dados, também, de quem vai receber a notificação em caso de acidente. Depois de baixar e cadastrar, o usuário registra o produto, ou seja, o adesivo com o QR Code. Esse código fica protegido e reúne dados importantes, como tipo sanguíneo, plano de saúde, possíveis alergias e outras informações médicas relevantes. Isso é fundamental porque, em caso de acidente, o SAMU ou a equipe de primeiros socorros pode ter acesso imediato a esses dados. Além disso, ao ler o QR Code, aparece também um botão do WhatsApp, que envia automaticamente a localização para o contato do responsável cadastrado”, explica.

O primeiro mototaxista do município cadastrado é Joel Wilson Ferreira Júnior, que atua há mais de 20 anos nesta área e comenta que já presenciou e vivenciou diversas cenas de risco no trânsito de Camaragibe.

“Não só já vi, como também sofri na pele com acidentes e com a falta de respeito no trânsito, e isso não é só culpa de motoristas, mas também de mototaxistas e motoqueiros em geral. Falta sensibilidade no trânsito. Antes já era ruim, mas hoje está pior, porque as pessoas andam muito nervosas, agitadas e com pressa, e isso acaba gerando acidentes. Por isso esse aplicativo traz mais segurança pra gente. Quando uma pessoa sofre um acidente, muitas vezes fica inconsciente e não tem condição de falar nada. Com o aplicativo, todas as informações do mototaxista acidentado chegam rapidamente aos órgãos competentes e também aos familiares”, afirma.

Sinistros com motos é problema de saúde pública

Motociclistas são as principais vítimas em sinistros no trânsito (crédito: Foto: Adelmo Lucen/DP)

O número de motos em Pernambuco já ultrapassa o de carros, com 1.571.127 motocicletas, mais de 30 mil unidades do que a frota de carros, que totaliza 1.541.024 veículos. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Dos mais de 28 mil atendimentos a vítimas de sinistros envolvendo moto este ano, o Hospital Universitário de Petrolina, no Sertão, foi o que mais recebeu pacientes, totalizando 5.063. Na sequência, aparecem o Hospital da Restauração, no Recife, com 2.763 casos, e o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, com 2.605 registros.

Outras unidades que também se destacam pelos altos números são:

- Hospital João Murilo de Oliveira (Vitória de Santo Antão) - 1.847 atendimentos

- Hospital Regional Ruy de Barros Correia (Arcoverde) - 1.698

- Hospital Regional Fernando Bezerra (Ouricuri) - 1.517 Hospital Regional Inácio de Sá (Salgueiro) - 1.091

- Hospital Regional Dom Moura (Garanhuns) - 1.053

- Hospital Regional Emília Câmara (Afogados da Ingazeira) - 997

No Recife, além do Hospital da Restauração, também figuram entre os mais demandados o Hospital Getúlio Vargas (757 atendimentos) e o Otávio de Freitas (700).

Já na Região Metropolitana, o Hospital Miguel Arraes (Paulista) contabilizou 726 casos, enquanto o Hospital Dom Helder (Cabo de Santo Agostinho) registrou 322. No Litoral Norte, o Hospital Regional Belarmino Correia (Goiana) atendeu 735 vítimas.