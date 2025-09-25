Operação da Compesa em Caruaru recupera água furtada suficiente para abastecer 390 casas por mês

Operação da Compesa contra furto de água em Caruaru (Foto: Compesa)

Uma operação realizada pela Compesa na Vila do Juá, localizada na zona rural de Caruaru, recuperou 3 litros de água por segundo, volume suficiente para abastecer 390 residências por mês e 1.500 pessoas. A ação ocorreu na terça-feira (23) com apoio das polícias Civil e Militar, além do Instituto de Criminalística.

A ação se desencadeou após moradores criticarem o fornecimento de água, que estava ocorrendo de forma irregular. Sem nenhuma manutenção emergencial em andamento que pudesse justificar o desabastecimento, a Compesa começou a investigar as possíveis causas.

A operação flagrou caminhões-pipa sendo abastecidos ilegalmente a partir de ligações clandestinas feitas na Adutora de Tabocas e da rede de distribuição que atende a localidade.

Além desse flagrante, também foram identificados açudes e barreiros que alimentavam carros-pipa para posterior revenda.

Todas as ligações irregulares foram eliminadas. As investigações para chegar aos desvios de água foram realizadas com apoio de análises por georreferenciamento, satélite e medições de pressão e vazão, o que permitiu a ação para coibir as irregularidades.

A Compesa agora deve regularizar a distribuição de água, mas ainda pretende eliminar ligações irregulares ainda existentes no trajeto da adutora e rede de distribuição dessa região.

A Polícia irá investigar os envolvidos no flagrante de furto de água nesta operação para os procedimentos e penalidades cabíveis. Além das ligações clandestinas, a polícia identificou outros itens frutos de roubo, delitos que também serão investigados.