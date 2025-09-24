Furto de água: operação flagra caminhões-pipa abastecidos ilegalmente em Caruaru

A fiscalização foi motivada por diversas queixas de moradores sobre o fornecimento irregular de água

Operação flagra caminhões-pipa abastecidos ilegalmente em Caruaru (Divulgação)

A Vila do Juá, na zona rural de Caruaru, no Agreste pernambucano, foi alvo de uma operação de combate a ligações clandestinas que vinham comprometendo o abastecimento de água na localidade.

A ação, realizada na terça (23) pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) com apoio das Polícias Civil e Militar e do Instituto de Criminalística, flagrou caminhões-pipa sendo abastecidos de forma irregular a partir de desvios feitos na Adutora de Tabocas e na rede de distribuição que atende a essa comunidade.

Sem registro de manutenções emergenciais em andamento, a Compesa iniciou investigações para identificar possíveis causas da instabilidade.

Durante a operação, além dos caminhões-pipa, foram encontrados açudes e barreiros que eram abastecidos clandestinamente e serviam para a revenda posterior de água. Todas as ligações ilegais foram eliminadas.

De acordo com a Compesa, as apurações contaram com análises de georreferenciamento, imagens de satélite e medições de pressão e vazão, o que possibilitou detectar os pontos de desvio. Como resultado da ação, foram recuperados três litros de água por segundo, volume suficiente para atender aproximadamente 390 residências por mês, beneficiando cerca de 1.500 pessoas.

A companhia informou que o fornecimento já começou a ser parcialmente restabelecido na Vila do Juá e a expectativa é de normalização completa nas próximas etapas de fiscalização. Novas ações estão previstas para eliminar ligações clandestinas ainda existentes ao longo da adutora e da rede de distribuição da região.