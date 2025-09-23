Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (22), na Avenida Dois Rios, na Zona Sul do Recife; moto pegou fogo após impacto

Motociclista morre após bater de frente com ônibus no Ibura (Reprodução/redes)

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (22) após colidir de frente com um ônibus, na Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. O acidente aconteceu por volta das 23h e foi registrado por câmeras de segurança do local. A vítima ainda não foi identificada.

Imagens mostram o momento em que a vítima, em alta velocidade, perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária e atingiu a quina do coletivo.

Com a violência do impacto, o homem foi arremessado junto com a motocicleta, que pegou fogo logo em seguida e ficou completamente destruída.

O motorista do ônibus permaneceu no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia de Boa Viagem está investigando a ocorrência de acidente de trânsito. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.