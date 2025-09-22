O acidente aconteceu na manhã desta segunda (22); De acordo a polícia, a moto usada pela vítima era roubada

Motociclista morre carbonizado após colisão na PE-17, em Jaboatão (reprodução/redes sociais)

Um motociclista morreu carbonizado após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Estadual PE-17, no bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (22).

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a ocorrência foi registrada após a colisão entre uma motocicleta e um caminhão que transportava botijões de gás. O impacto resultou na morte do condutor da moto.

Durante a ação, os policiais constataram que o veículo utilizado pela vítima era roubada. Próximo ao corpo, também foi localizada uma arma de fogo.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. Ainda segundo a Polícia Militar, todos os procedimentos legais foram realizados, incluindo o teste do etilômetro no motorista do caminhão, que apresentou resultado de 0,00mg/L. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

