Motociclista morre após colidir em árvore no Agreste de Pernambuco

O acidente foi no Sítio Corredor, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco; o caso está sendo Investigado pela Polícia Civil

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um homem de 27 anos morreu após bater a motocicleta em uma árvore na manhã de terça-feira (23), no Sítio Corredor, área rural do município de Venturosa, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Daniel Adauto da Silva.

De acordo com informações extraoficiais, a vítima seguia em uma motocicleta quando perdeu o controle em uma curva e colidiu contra uma árvore.

Daniel chegou a ser socorrido e levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito enquanto recebia os primeiros socorros.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o acidente de trânsito esta sendo investigado pela 164ª Delegacia de Venturosa. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.