Na companhia de uma criança, homem é morto a tiros em Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife

O crime aconteceu na tarde de domingo (28), na Rua Doutor Elias Gomes; vítima estava com uma criança de colo quando foi surpreendida pelos suspeitos em uma motocicleta

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um homem, de 37 anos, foi assassinado a tiros na frente de uma criança na Rua Doutor Elias Gomes, no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, na tarde de domingo (28).

Testemunhas relataram que Adeilson José da Silva Filho estava com uma criança no colo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Os suspeitos mandaram a vítima soltar a criança e, em seguida, efetuaram diversos disparos contra ele.

Adeilson ainda tentou fugir, porém foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado à Policlínica Amaury Coutinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. Os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados.



A ocorrência está sob a responsabilidade da Delegacia de Força Tarefa de Homicídios da Capital. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", destacou a Polícia Civil.