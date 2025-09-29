Inmet aponta risco de baixa umidade para o Sertão de Pernambuco
Segundo o Inmet, o risco é de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%
Publicado: 29/09/2025 às 11:39
Araripina fica a 683 km do Recife, situada próxima à divisa com o Piauí (Foto: Prefeitura de Araripina)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de baixa umidade para 33 municípios de Pernambuco. O alerta é válido até as 23h59 da próxima terça-feira (30).
O aviso do Inmet é de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar fica entre 30% e 20%. Todos os municípios fazem parte do Sertão do estado.
Confira quais são:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Bodocó
Brejinho
Carnaíba
Cedro
Dormentes
Exu
Flores
Granito
Ipubi
Itapetim
Lagoa Grande
Moreilândia
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Solidão
Tabira
Trindade
Triunfo
Verdejante