Inmet aponta risco de baixa umidade para o Sertão de Pernambuco

Segundo o Inmet, o risco é de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%

Araripina fica a 683 km do Recife, situada próxima à divisa com o Piauí (Foto: Prefeitura de Araripina)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de baixa umidade para 33 municípios de Pernambuco. O alerta é válido até as 23h59 da próxima terça-feira (30).

O aviso do Inmet é de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar fica entre 30% e 20%. Todos os municípios fazem parte do Sertão do estado.

Confira quais são:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Bodocó

Brejinho

Carnaíba

Cedro

Dormentes

Exu

Flores

Granito

Ipubi

Itapetim

Lagoa Grande

Moreilândia

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Solidão

Tabira

Trindade

Triunfo

Verdejante