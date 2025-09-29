° / °
Mulher é assassinada a tiros em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife

Vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/09/2025 às 11:14

Fachada do IML/Nivaldo Fran

Uma mulher foi executada a tiros no Alto das Pedrinhas, em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na noite de domingo (28). A vítima foi identificada como Helena Barbosa, de 31 anos, também conhecida na comunidade como "Nena/Neguinha".

Segundo à Polícia Civil, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por arma de fogo. Helena chegou a ser socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi recolhido pela Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife.

A PCPE informou que o caso está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídio na Capital. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou.

Homicídio consumado , mulher , Nova Descoberta , PCPE
