Mulher é assassinada a tiros em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife
Vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde
Publicado: 29/09/2025 às 11:14
Fachada do IML (Nivaldo Fran)
Uma mulher foi executada a tiros no Alto das Pedrinhas, em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na noite de domingo (28). A vítima foi identificada como Helena Barbosa, de 31 anos, também conhecida na comunidade como "Nena/Neguinha".
Segundo à Polícia Civil, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por arma de fogo. Helena chegou a ser socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O corpo foi recolhido pela Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife.
A PCPE informou que o caso está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídio na Capital. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou.