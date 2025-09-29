Sargento da reserva do Corpo de Bombeiros é encontrado morto sob viaduto da Abdias de Carvalho, no Recife

De acordo com a PCPE, o corpo da vítima apresentava marcas de agressão física

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um sargento da reserva do Corpo de Bombeiros foi encontrado morto na manhã deste domingo (28), embaixo do Viaduto da Abdias de Carvalho, entre as comunidades de Roda de Fogo e Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.

A vítima foi identificada como “Joca”, de 66 anos. Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava várias marcas de agressões. Próximo ao local, os peritos recolheram um barrote de madeira que pode ter sido usado no crime.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da própria Polícia Civil. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML do Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso ficará sob responsabilidade da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, disse o comunicado.

