Duas pessoas morrem intoxicadas por metanol em bebida alcoólica

As vítimas são de São Paulo e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo investigações, intoxicação foi causada por consumo de bebida alcoólica adulterada

Jovens em balada, balde de bebidas, combo de bebidas alcoólicas - ((crédito: Meta AI ))

Duas pessoas morreram e outras sete estão internadas por intoxicação causada por metanol após consumirem bebida alcoólica adulterada. As vítimas foram registradas em menos de 18 dias em São Paulo, Limeira (SP) e Bragança Paulista (SP). As hospitalizações ocorreram entre 1º e 18 de setembro.

O 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo informou que investiga a morte de um homem de 38 anos em um hospital da cidade, em 18 de setembro.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer. Já o 48º Distrito Policial (Cidade Dutra), na capital, instaurou inquérito para apurar um caso de possível intoxicação pela ingestão de bebida adulterada. Depoimentos de testemunhas, vítimas e envolvidos estão sendo colhidos, além de análises periciais.

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo informou que, desde junho deste ano, foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol, dos quais dois resultaram em óbito — um em São Bernardo do Campo e outro na capital. Atualmente, outros dez casos estão sob investigação na cidade de São Paulo, com suspeita de ingestão de bebida contaminada.

De acordo com o órgão, equipes estão apoiando e monitorando a fiscalização realizada pelos municípios em bares, distribuidoras e outros estabelecimentos envolvidos na comercialização e distribuição das bebidas adulteradas.

"O CVS reforça que o consumo de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável representa risco à saúde, já que podem conter substâncias tóxicas. A recomendação é que bares, empresas e consumidores redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos. A orientação é adquirir apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco."

O metanol (CH³OH) é um tipo de álcool simples, incolor e inflamável, de cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Embora possa ser encontrado em pequenas quantidades em frutas, vegetais e até produzido pelo corpo humano em baixíssimas doses, torna-se altamente tóxico quando ingerido em concentrações elevadas. A substância pode causar náuseas, dor abdominal, cegueira e até a morte.

Apesar da toxicidade, o metanol tem diversas aplicações seguras na indústria. Ele é utilizado na fabricação de formaldeído, ácido acético, tintas, solventes e plásticos, além de estar presente em produtos como anticongelantes, limpa-vidros e removedores de tinta. Também já foi usado como combustível em corridas automobilísticas e pequenos motores.

No Brasil, uma das principais funções do metanol é servir como matéria-prima na produção de biodiesel, em um processo químico chamado transesterificação. Fora dessas aplicações industriais, o produto não deve ser comercializado para consumo humano ou adicionado em combustíveis comuns.

As informações são do Correio Braziliense.