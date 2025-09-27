Influenciadora de Garanhuns morre no dia do aniversário em acidente na Bahia; noivo também faleceu

Acidente envolvendo carro de passeio e dois caminhões resultou em três mortes na BR-116, na Bahia

A influenciadora Luanna Araújo. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro resultou em três pessoas mortas na BR-116, em Feira de Santana-BA. Os mortos no acidente são a influenciadora de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Luana Raquel de Araújo, o empresário alemão que morava no Recife Korbinian Andreas Dengler, e o corretor de imóveis Herbson Nunes Negrão.

Luanna Araújo morreu no dia em que completava 29 anos. A conta dela no Instagram tem mais de 93 mil seguidores. Lá, compartilhava conteúdos sobre sua rotina, saúde, moda e viagens.

O Colégio Santa Sofia, onde ela estudou, emitiu nota de pesar. "Unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conforte o coração da família e de todos os que partilharam da vida e da amizade de Luanna", diz a nota, mencionando que ela é filha do coordenador de esportes da unidade.

De apelido Bino, o alemão Korbinian Andreas, de 36 anos, morava no Recife e era proprietário da rede de academias Happy Feet, com unidades em Garanhuns, Caruaru e também na Alemanha.

Nas redes sociais, a academia emitiu uma nota de pesar pela morte do casal. "Nesse momento de luto unimos nossos corações aos familiares e amigos, a quem estendemos nossas mais sinceras condolências. Vocês construíram um legado de paixão, dedicação e comunidade que viverá para sempre no espírito da Happyfit", destaca o texto.

A terceira vítima fatal foi Herbson Nunes Negrão, de 24 anos. Ele era natural de Garrafão do Norte-PA e sócio de uma imobiliária em Anápolis-GO.

Segundo informações, ele estava no Recife a negócios e avaliava montar uma empresa de maquinários para academia com Korbinian. A imobiliária do corretor também fez uma publicação lamentando a morte, destacando que ele era dedicado e competente.

O acidente

O acidente de trânsito ocorreu na madrugada da sexta-feira (26), na BR-116, em Feira de Santana-BA.

Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista de um caminhão com carta de tomates perdeu o controle e entrou na pista contrária, causando a colisão com outro caminhão e com o carro com as três vítimas fatais.

O veículo de passeio tinha placa de Anápolis-GO, segundo a PRF.