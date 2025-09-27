° / °
DESAPARECIDO

Corpo de jovem desaparecido há dois dias é encontrado boiando no Rio Capibaribe, no Recife

Polícia Civil informou que caso foi registrado como "morte a esclarecer sem indício de crime"

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/09/2025 às 12:04

Corpo foi encontrado por populares./Foto: Reprodução

O corpo de Kauã de Oliveira da Silva, de 20 anos, foi encontrado boiando no Rio Capibaribe, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, na manhã deste sábado (27). O jovem estava desaparecido desde a quinta-feira (25).

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada já sem vida por populares. O corpo estava nas proximidades do Parque Caiara.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer sem indício de crime”. Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem até o esclarecimento total do caso.

