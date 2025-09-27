Recife lança edital de licitação para ampliar sistema de bicicletas compartilhadas

A frota de bicicletas também será reforçada: das atuais 700 unidades, passará a 960 modelos convencionais, além da inovação de 240 bicicletas elétricas, totalizando 1.200 veículos disponíveis para os usuários

A Prefeitura do Recife lançou o edital de licitação para concessão do sistema de bicicletas compartilhadas da cidade. O contrato terá vigência de dez anos e prevê investimentos da ordem de R$ 101,9 milhões, com a meta de expandir a rede de estações, aumentar a frota e introduzir bicicletas elétricas no serviço.

De acordo com o edital, caberá à empresa vencedora implantar, operar, manter e gerir todo o sistema, que funcionará sob regime de concessão pública. A proposta contempla a ampliação de 79 para 120 estações, um crescimento de 51,9%. A frota de bicicletas também será reforçada: das atuais 700 unidades, passará a 960 modelos convencionais, além da inovação de 240 bicicletas elétricas, totalizando 1.200 veículos disponíveis para os usuários.

Todas as bicicletas serão monitoradas por GPS e poderão ser retiradas e devolvidas nas estações por meio de aplicativo ou site próprios. A medida, segundo a gestão municipal, representa um passo importante na promoção da mobilidade sustentável, com incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte alternativo e complementar.

O edital também estabelece a obrigação da futura concessionária em desenvolver campanhas educativas voltadas não apenas para os ciclistas, mas também para motoristas. A iniciativa busca reforçar o respeito e a convivência entre os diferentes modais, em parceria com as ações já desenvolvidas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A sessão pública de licitação será realizada de forma eletrônica em 27 de novembro de 2025, às 10h. A previsão é que o contrato seja assinado até fevereiro de 2026.

